Асет Исекешев озвучил основные показатели развития Астаны в 2016 году

В столице зарегистрирован самый низкий уровень безработицы.

Аким Астаны Асет Исекешев провел отчетную встречу перед населением, в ходе которой подвел итоги развития столицы за прошлый год и определил планы на нынешний год, передает Kazpravda.kz.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложные экономические условия, которые происходят во всем мире, в столице Казахстана удалось сохранить положительную динамику. По итогам прошлого года валовой региональный продукт прогнозируется на уровне 3,5% (5,1 трлн тенге).

«В разрезе регионов Астана занимает ведущие позиции по объему привлеченных инвестиций, темпам роста количества действующих малых и средних предприятий, а также сегодня в столице зарегистрирован самый низкий уровень безработицы», - отметил Исекешев.

В прошлом году было открыто 10 новых современных индустриальных проектов, из которых 3 реализовывались с участием иностранных инвесторов.

«Сегодня в Астане более 100 тысяч действующих субъектов малого среднего бизнеса, где формируется 50% валового регионального продукта и создается около 70% рабочих мест. Этому способствовала реализация программ, таких программ как: «Дорожная карта бизнеса», «Астана бизнес», «Поддержка молодежного предпринимательства Астана жастар», «Start Up» и другие. В 2016 году мы поддержали 206 проектов на общую сумму 32 миллиарда тенге, что в 2 раза превышает уровень 2015 года», - сообщил Исекешев.

Кроме того, столичный градоначальник отметил, что значительная динамика развития экономики позволила по итогам прошлого года обеспечить рекордный объем поступлений в государственный бюджет, которые составили свыше 1 трлн тенге, в том числе в республиканский бюджет перечислено 847,9 млрд тенге.

«Все это удалось достичь благодаря заложенному Главой государства устойчивому фундаменту, его постоянному вниманию поддержки города, кроме того, системной и продуктивной работе всех акимов Астаны, работавших в прошлые годы. Таким образом, мы имеем хорошую базу для работы по реализации стратегических задач, стоящих перед городом», - подытожил Исекешев.