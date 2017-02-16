Д. Назарбаева рассказала французскому парламентарию о конституционной реформе

Также состоялся обмен мнениями по поводу предстоящих в этом году президентских выборов во Франции.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева провела встречу с депутатом Национальной Ассамблеи Франции Тьери Мариани, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





Д. Назарбаева рассказала гостю о конституционной реформе в Казахстане, предполагающей передачу части полномочий Президента законодательной и исполнительной ветвям власти, а также повышение подотчетности Правительства перед Парламентом. Состоялся обмен мнениями по поводу предстоящих в этом году президентских выборов во Франции.





Как отмечается, интерес Т. Мариани вызвали интеграционные процессы в Евразии. Д. Назарбаева выразила надежду на развитие диалога между ЕАЭС и Европейским Союзом, что может благотворно повлиять на развитие экономики, торговли и гуманитарных контактов.





Большое внимание в ходе встречи было уделено проблеме терроризма, с которой сталкиваются оба государства. Д. Назарбаева проинформировала о том, как в Казахстане борются с этим вызовом. Французский парламентарий высказал заинтересованность в изучении опыта казахстанских школ, учебные программы которых включают знакомство с историей и основами религии, что позволяет предотвратить попадание молодежи под влияние радикальной пропаганды. Также были обсуждены правовые аспекты проблемы, в частности, возможность лишения гражданства лиц, примкнувших к террористическим группировкам на Ближнем Востоке.





Д. Назарбаева пригласила французских парламентариев посетить международную выставку «ЭКСПО-2017» в Астане и отметила широкие возможности, которые открываются для зарубежных компаний в рамках мероприятия.





В свою очередь Т. Мариани передал казахстанским коллегам приглашение принять участие в конференции «Перспективы экономического сотрудничества регионов Франции со странами Центральной Азии», которая состоится в Париже 6 марта. Д. Назарбаева подтвердила участие делегации Сената в данном форуме, который придаст дополнительный импульс экономическим обменам между нашими государствами.



