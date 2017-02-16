Исекешев призвал астанчан сдавать квартиры легально

«Многие жители не хотят платить налоги и сдают неофициально. Налоговые инспекторы проводят работу, чтобы их поставить на учет. Хотя там очень маленький налог, всего три процента в год. Поэтому, я думаю, что мы должны вместе, все горожане, легально сдавать квартиры, легально получать доход и ничего не бояться. И мы получим базу для привлечения туристов. Этот вопрос нам ясен, мы над ним работаем, департамент госдоходов этим занимается», - сказал градоначальник во время отчётной встречи с населением в ответ на вопрос о работе акимата в борьбе с нелегальными арендодателями.



