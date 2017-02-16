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Исекешев призвал астанчан сдавать квартиры легально

16 февраля 2017, 15:55

Многие жители не хотят платить налоги и сдают неофициально.


Аким Астаны Асет Исекешев призвал жителей столицы сдавать квартиры легально, сообщает МИА «Казинформ».

«Многие жители не хотят платить налоги и сдают неофициально. Налоговые инспекторы проводят работу, чтобы их поставить на учет. Хотя там очень маленький налог, всего три процента в год. Поэтому, я думаю, что мы должны вместе, все горожане, легально сдавать квартиры, легально получать доход и ничего не бояться. И мы получим базу для привлечения туристов. Этот вопрос нам ясен, мы над ним работаем, департамент госдоходов этим занимается», - сказал градоначальник во время отчётной встречи с населением в ответ на вопрос о работе акимата в борьбе с нелегальными арендодателями.

При этом он поддержал желание астанчан заработать на сдаче квартир и комнат в аренду в преддверии Международной выставки «ЭКСПО-2017». В связи с этим ведётся работа по включению арендодателей в базу данных.

«Из регионов много людей будут приезжать. Они хотят снимать именно квартиры, не гостиницы. Поэтому делаем такой реестр», - добавил аким Астаны.

Фото: РБК Недвижимость

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