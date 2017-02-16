В Казахстане предполагается передача «Фонда проблемных кредитов» от Нацбанка Правительству

Законопроект разработан в рамках реализации Концепции правовой политики РК на период с 2010 по 2020 год.

Депутаты Сената одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности», который представил министр юстиции Марат Бекетаев, сообщает Zakon.kz.





Законопроект разработан в рамках реализации Концепции правовой политики РК на период с 2010 по 2020 год.





По словам министра, законопроект устанавливает обязанность суда принять решение о продаже с публичных торгов имущества при невозможности его раздела по соглашению сторон.





«Данная норма предложена для реализации нормативного постановления Конституционного Совета и направлена на усиление защиты права собственности в целом, а также имущественных прав сособственников спорного имущества, - пояснил М.Бекетаев. - Во-вторых, законопроектом конкретизируются требования к отказу от собственности. В частности, устанавливается, что отказ должен быть правомерным и добровольным волеизъявлением собственника. Также устанавливается запрет на отказ от права собственности государства и его органов».





Министр отметил, что эти меры исключат неоднозначное понимание в судебной и правоприменительной практике, а также усилят защиту права на собственность.

Кроме того, для обеспечения прав родственников граждан, погибших в результате нравственных либо физических страданий, законопроект устанавливает их право на возмещение морального вреда.





Также предусматривается законодательное разграничение недействительных сделок на ничтожные и оспоримые.





«Данное разграничение направлено на установление стабильности договорных отношений и упрощение порядка пресечения правонарушений в сделках без прохождения судебных процедур, что в значительной степени сократит временные и материальные затраты сторон сделки», _ подчеркнул глава Минюста.





Он также рассказал о нововведениях, предлагаемых в части улучшения условий ведения предпринимательской деятельности





«Предусматривается возможность субъектов малого и среднего бизнеса при электронной регистрации одновременно заключить договоры с банками и страховыми организациями, а также встать на регистрационный учет по НДС, - сказал М.Бекетаев. - Данное положение существенно упростит начальные этапы ведения бизнеса и в целом положительно отразится на предпринимательской активности».





Кроме того, в целях сокращения административных издержек, связанных с получением дополнительных сведений, предлагается в справке о государственной регистрации указывать сведения о руководителях, учредителях (участниках) юридического лица.





Также в целях предоставления равных прав для всех ответчиков в гражданском процессе законопроектом устанавливается конкретный срок предоставления отзыва на исковое заявление – 10 рабочих дней.





«Учитывая, что банкротные управляющие заинтересованы в затягивании процедур банкротства законопроект устанавливает необходимость определения максимальных размеров их вознаграждений уполномоченным органом», - заметил министр.





По его словам, в целом, реализация этих предложений благоприятно отразится не только на осуществлении предпринимательской деятельности, но и на создании привлекательного инвестиционного климата, а также улучшении позиций Казахстана в различных международных рейтингах.





Законопроект также предусматривает меры по оздоровлению банковского сектора.





В частности, предполагается передача АО «Фонд проблемных кредитов» от Национального Банка Правительству.



