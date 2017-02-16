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Hyundai объявила цены «зеленых» моделей Ioniq

16 февраля 2017, 15:56

Полностью электрический Ioniq представлен в версиях Electric и Limited.


«Зеленое» семейство Hyundai Ioniq, дебютировавшее год назад на Женевском автосалоне, добралось до США. Местный офис корейского автопроизводителя объявил цены на две из трех моделей – обычный гибрид и электромобиль. Гибрид с возможностью подзарядки от сети поступит в продажу позднее.

Hyundai Ioniq Hybrid будет доступен американцам в комплектациях Blue, SEL и Limited, которые стоят $22,200, $23,950 и $27,500 соответственно. Во всех случаях использована одна и та же силовая установка на основе 1,6-литрового бензинового двигателя GDI. Что именно входит в комплектации – пока не сообщается. Для сравнения, главный конкурент Ioniq Hybrid – Toyota Prius – стоит в США от $24,685.

Полностью электрический Ioniq представлен в версиях Electric ($29,500) и Limited ($32,500). Обе оснащаются 88-киловаттным (120 л.с.) электромотором. Запас хода на одном заряде оценен Агентством по охране окружающей среды США в 200 км. Столько же может проехать обновленный Volkswagen e-Golf. У самого продаваемого в мире электромобиля Nissan Leaf официальный показатель ниже – 172 км, но и его скоро должны обновить.

Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai

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