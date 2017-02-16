Семилетняя девочка попросилась на работу в Google и получила ответ от директора
16 февраля 2017, 15:57
Девочка указала, что любит роботов, занимается плаванием, получает похвалу от учителей, а в будущем хотела бы получить место в корпорации.
Семилетняя жительница британского города Херефорд Хлоя Бриджуотер (Chloe Bridgewater) отправила письмо гендиректору Google, в котором попросила взять ее на работу, а в ответ получила личное послание от руководителя компании. Об этом сообщает Business Insider, передает Lenta.ru.
Девочка указала, что любит роботов, занимается плаванием, получает похвалу от учителей, а в будущем хотела бы получить место в корпорации.
Спустя некоторое время ей пришел ответ от гендиректора Google Сундара Пичаи, который поблагодарил Хлою за письмо. «Я рад, что тебе нравятся компьютеры и роботы, и надеюсь, что ты продолжишь изучать технологии», — написал Пичаи, добавив, что если она будет упорно трудиться и следовать своим мечтам, ей покорится не только Google, но и Олимпийские игры.
Фото: Andy Bridgewater
«Надеюсь получить твое заявление о приеме на работу после того, как ты закончишь школу!» — заключил Пичаи.
Фото: Andy Bridgewater
Девочку вдохновил на письмо отец. Он рассказал ей, что считает Google идеальным местом работы и показал фотографии интерьеров офисов корпорации. Девочку впечатлило, что сотрудники Google в рабочее время могут поваляться на креслах-мешках, покататься на горках или заняться картингом.
По словам отца Хлои, ответ Пичаи вдохновил дочь на еще более усердную учебу. Он надеется, что эта история поможет девочке вернуть уверенность в себе после того, как несколько лет назад ее сбила машина.
Фото: Adam Berry / Getty Images
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