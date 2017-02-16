Пхеньян не стоит за смертью Ким Чен Нама, сообщил источник

"Ким Чен Нам не имел ничего общего с (Северной) Кореей. У (Северной) Кореи причин для его убийств нет", — сообщил агентству источник.

КНДР не стоит за смертью Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера, поскольку у Пхеньяна причин для его убийства не было, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к высокопоставленным чиновникам в КНДР и Китае, передает передает РИА Новости





"Ким Чен Нам не имел ничего общего с (Северной) Кореей. У (Северной) Кореи причин для его убийств нет", — сообщил агентству источник.





При этом представители южнокорейских властей и США считают, что за убийством стоят именно спецслужбы КНДР.

Агентство также сообщает, что по данным разведки Южной Кореи, пять лет назад Ким Чен Нам просил власти КНДР отменить распоряжение о его убийстве. Ким Чен Нам, как сообщили близкие к нему люди и друзья, проживал в Макао в КНР, избегал конфликтов. Не было похоже, что он тревожился за свою личную безопасность. "Я часто его видел одного. При нем, казалось, никогда не было телохранителей", — сообщил источник агентству.





Агентство также отмечает, что Ким Чен Нам мог вести страницу в Facebook под другим именем — Ким Чоль. Малайзийские власти сообщают, что во время роковой поездки в Малайзию, где на него было совершенно покушение, он использовал паспорт на это же имя.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. По данным агентства Bernama, заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди подтвердил, что скончавшийся является Ким Чен Намом. Власти Малайзии задержали несколько человек по подозрению в причастности к убийству.



