Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа
16 февраля 2017, 16:05
Примечательно, что американцы называют чемодан с ядерными кодами главы государства "nuclear football".
Информационный портал TMZ опубликовал фотографию помощника президента США Дональда Трампа, который носит ядерный чемоданчик — устройство для приведения в действие ядерного арсенала страны, передает РИА Новости.
По данным издания, на фото бывший выпускник военной академии West Point Рикардо Тернер, который работает военным помощником в администрации президента. Его вместе с предполагаемым ядерным чемоданчиком удалось сфотографировать в составе команды Трампа в поместье президента Мар-а-Лаго во Флориде во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Примечательно, что американцы называют чемодан с ядерными кодами главы государства "nuclear football".
"Это Рик, он носит "футбол", — написал на своейф страницы один из гостей Мар-а-Ларго, опубликовавший свою фотографию с улыбающимся Рикардо Тернером.
So for the low price of 200K Richard DeAgazio was able to stand next to the nuclear football. Hope he isn't a "bad dude" pic.twitter.com/AjOaDaDbv2— Truther Dare (@truther_dare) 13 февраля 2017 г.
По данным TMZ, недавно Трамп повысил в должности майора Рикардо Тернера и присвоил ему звание подполковника.
Фото © AFP 2017/ Saul Loeb
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