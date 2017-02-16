Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа

Информационный портал TMZ опубликовал фотографию помощника президента США Дональда Трампа, который носит ядерный чемоданчик — устройство для приведения в действие ядерного арсенала страны,

По данным издания, на фото бывший выпускник военной академии West Point Рикардо Тернер, который работает военным помощником в администрации президента. Его вместе с предполагаемым ядерным чемоданчиком удалось сфотографировать в составе команды Трампа в поместье президента Мар-а-Лаго во Флориде во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ.





Примечательно, что американцы называют чемодан с ядерными кодами главы государства "nuclear football".





"Это Рик, он носит "футбол", — написал на своейф страницы один из гостей Мар-а-Ларго, опубликовавший свою фотографию с улыбающимся Рикардо Тернером.