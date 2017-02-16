В Кокшетау экс-чиновник выплатит штраф в 4,5 млн тенге за взятку
16 февраля 2017, 16:10
Он получил взятку в 300 тыс тенге.
Суд приговорил чиновника к крупному штрафу за взятку в размере 300 тысяч тенге.
Суд установил, что заместитель руководителя управления государственных доходов получил от гражданина Р. взятку в 300 тысяч тенге. Взамен он обещал Р. увести его от административной ответственности и помочь избежать постановки на регистрационный учет по НДС.
Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 частью 2 УК РК (получение взятки). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллиона тенге, а также конфискации имущества и пожизненного лишения права занимать должности в государственной службе и должности, уполномоченные на выполнение государственных функций.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Караван
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