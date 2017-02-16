В ВКО на переоборудованной под АЗС барже нелегально продавали бензин
16 февраля 2017, 16:16
Предприятие оштрафовали на один миллион тенге.
В Зыряновском районе на берегу Бухтарминского водохранилищав в ВКО баржу переделали в автозаправку и нелегально продавали топливо, передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.
В прокуратуре области отметили, что резервуар для хранения нефтепродуктов и бетонное покрытие с дамбы и подъездных путей к барже суд постановил принудительно снести. Постановлением суда руководство ТОО было признано виновным в нарушении нескольких статей КоАП РК.
Предприятие оштрафовали на один миллион тенге, было конфисковано топливо на три с половиной миллиона и незаконный доход — свыше семи миллионов тенге.
О том, что с баржи незаконно продается топливо, в прокуратуру сообщили жители поселка Новая Бухтарма.
Иллюстративное фото: ytimg.com
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