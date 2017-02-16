Тенге закрыл торги новым рекордом
16 февраля 2017, 16:20
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии подешевел до 319 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 16 февраля 2017 года составил 319,18 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 319 тенге за доллар США, максимальный - 320,20 тенге. Объем торгов по доллару США составил 92 млн 500 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 276.
Напомним, средневзвешенный курс доллара на утренней сессии составил 320,33 тенге.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844551-f556705e0f07a9bf8adab42d51e0e3f0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...