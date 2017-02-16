Исекешев рассказал о мерах по сдерживанию роста цен на продукты в столице

Он сообщил, что акиматом уже разработан сервисный план по урегулированию цен на продукты. В столице будут функционировать три оптовых центра, где будут сконцентрированы все городские службы города для быстрой проверки и получения разрешений на продажу.

«Также мы договорились со всеми областями республики и Узбекистаном о постоянной доставке в течение года фруктов и овощей. Мы определили 16 позиций: мясо, крупы и другие. Поэтому мы разработали программу, которую будем применять и выделять из бюджета деньги для того, чтобы стабилизировать цены на рынке. Все эти меры, мне кажется, позволят стабилизировать цены по сравнению с прошлым годом», - сказал А.Исекешев, отвечая на вопросы жителей в ходе отчетной встречи с населением.



