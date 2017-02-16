В частности, изменения внесены в пункты 2,6,12 и 18: и 20-1:

6. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана закупок, а также пяти рабочих дней со дня внесения изменений и (или) дополнений в план закупок размещает информацию по планируемым закупкам товаров, работ и услуг по форме, согласно приложению 1 к настоящим Типовым правилам, на веб-портале государственных закупок либо официальном интернет-ресурсе заказчика, в случае утверждения плана закупок и внесения в него изменений и (или) дополнений акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане.

12. Процедуры проведения закупок способами, предусмотренными пунктом 11 настоящих Типовых правил, заказчик устанавливает при разработке правил закупок.

Заказчики представляют информацию по местному содержанию в закупках товаров и услуг в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по форме и в сроки, установленные им.

Информация по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг национального управляющего холдинга и организаций, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, представляется консолидированно в лице национального управляющего холдинга в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по форме и в сроки, установленные им.

Правила закупок должны содержать требования об обязательном размещении объявлений об осуществлении закупок и итогов закупок на веб-портале государственных закупок, осуществляемых способами, предусмотренными подпунктами 1), 2) и 3) пункта 11 настоящих Типовых правил, за исключением правил закупок акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», в которых должны содержаться требования об обязательном размещении объявлений на его официальном интернет-ресурсе в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане.

В пункте 18 изменения коснулись подпунктов 3 и 37:

3) оплаты арбитражных сборов и расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, за исключением оплаты, производимой акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане;

37) приобретения товаров и услуг, связанных с представительскими расходами, за исключением товаров и услуг, приобретаемых акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане;

20-1. Заказчик ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещает информацию о приобретенных товарах, работах и услугах по форме, согласно приложению 2 к настоящим Типовым правилам, на веб-портале государственных закупок либо официальном интернет-ресурсе заказчика, в случае размещения информации акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане.

Также изменения затронули подпункт 8) пункта 2

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.