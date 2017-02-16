Права казахстанских биатлонистов были нарушены австрийскими полицейскими

Вчера были обнародованы результаты анализов допинг-проб спортсменов, а также сделан ряд заявлений , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.





Вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андрей Крюков рассказ о нарушениях прав казахстанских биатлонистов.









«Такие мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с международными стандартами, уважая неотъемлемые права спортсменов, а также принимая во внимание презумпцию невиновности всех вовлеченных спортсменов, которые чётко изложены в нормах проведения процедур Кодекса Всемирного Антидопингового Агентства.





С сожалением вынуждены констатировать, что установленные правила были проигнорированы, вследствие чего были нарушены права казахстанских спортсменов . В частности, все члены национальной сборной по биатлону подверглись длительному, непрерывному допросу до 5:00 утра накануне соревнований, принудительному допинг-тестированию с нарушениями процедур, изъятию персональных средств коммуникации, телефонов, компьютеров содержащих в том числе частную информацию , а также обыску и другим оперативно-розыскным мероприятиям во время тренировочного процесса. Это чрезмерное давление и некоторые непрофессиональные действия процессуального характера со стороны органов австрийской полиции привели к усталости и сильнейшему стрессу спортсменов , что в значительной степени ограничило возможность выступления казахстанской команды в полную силу своих возможностей в смешанной эстафете на следующий день после длительных процедур допросов.





Мы призываем австрийские власти и Международный Союз биатлонистов (IBU) провести расследование данного инцидента, а также надеемся, что подобного отношения к казахстанским спортсменам удастся избежать в будущем», - говорится в заявлении.





Напомним, 8 февраля в австрийском Хохфильцене разгорелся допинг-скандал с участием сборной Казахстана по биатлону. 23 января 2017 года по сообщению анонимного свидетеля на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых было обнаружено значительное количество использованного медицинского одноразового оборудования, такого как одноразовые шприцы, системы для переливания крови и ампулы из-под лекарств. Там же содержалось некоторое количество рукописных предписаний, а так же несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Лекарственные средства и препараты были переданы контрольным органам Национального антидопингового агентства Австрии. После этого прокурор Инсбрука вынес распоряжение о проведении дальнейших следственных действий и выписал ордер на обыск. Обыск был проведен силами государственной криминальной полиции Тироля, в операции по задержанию спортсменов участвовало 30 сотрудников.





Позже биатлонистка Полторанина рассказала, что с ними обращались, как с террористами . В свою очередь ее слова подтвердила другая «стреляющая-лыжница» Галина Вишневская, и добавила, что по истечении недели казахстанцам до сих пор не вернули средства связи.



