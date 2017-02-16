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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 319,18, RUBKZT_TOD = 5,5880, USDKZT_0_001 = +6,1751 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами  USDKZT_SPT, EURUSD_SPT и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились  в связи с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа  Вашингтона).  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 319,18 тенге за доллар США при объеме    торгов 92 500 тыс. долларов США;  - по доллару США с расчетами Т+1 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами Т+0, Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами Т+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5880 тенге за рубль при объеме торгов    52 500 тыс. рублей.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 319,42 тенге за доллар (-1,28), суммарный объем  торгов - 117 400 тыс. USD (-14 700 тыс.).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила    +6,1751 % годовых при объеме торгов 1 032 900 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали.  В торгах приняли участие 23 банка.  

16 февраля 2017, 16:30
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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