Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 319,18, RUBKZT_TOD = 5,5880, USDKZT_0_001 = +6,1751 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_SPT, EURUSD_SPT и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона). По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 319,18 тенге за доллар США при объеме торгов 92 500 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами Т+1 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0, Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5880 тенге за рубль при объеме торгов 52 500 тыс. рублей. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,42 тенге за доллар (-1,28), суммарный объем торгов - 117 400 тыс. USD (-14 700 тыс.). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,1751 % годовых при объеме торгов 1 032 900 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 23 банка.