По делу о «костанайской наркомафии» осудили еще одного полицейского

Амир Тулкенов служил в УВД Костаная на должности оперуполномоченного группы по раскрытию имущественных преступлений отделения криминальной полиции, то есть должен был заниматься раскрытием краж. Однако, согласно обвинению, в 2012 году, в течение нескольких месяцев, он тесно контактировал с группой, уже в течение нескольких лет именуемой как «костанайская мафия» , пишет , пишет портал "Алау"





В течение четырёх месяцев Тулкенов получил от участников группы 35 тысяч тенге и два грамма героина мелкими дозами. В судебном следствии он заявлял, что наркотик использовал в качестве платы информаторам. Бывший опер вину признал полностью. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.





Дело рассмотрели за два дня, в упрощённом порядке. Тулкенов был признан виновным в « Злоупотреблении должностными полномочиями , совершенными в интересах преступной группы». Определяя меру наказания, суд учёл характер и степень общественной опасности совершённых преступлений. Отягчающее вину обстоятельство — во время совершения преступлений Тулкенов являлся лицом, давшим присягу.





В итоге ему назначено 4 года лишения свободы. Также он лишён права работать в правоохранительных органах сроком на 6 лет. У него будет конфисковано имущество, являющееся собственностью осуждённого, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





Тяжесть преступления не позволила сократить назначенный срок наказания по амнистии больше, чем на одну четвертую часть. Окончательно Тулкенову к отбытию назначено 3 года лишения свободы.









Преступной группой, по данным прокуратуры области, руководили гражданки Асылбаева, Петренко и Киселёва. Преступники сбывали героин в особо крупных размерах на территории областного центра. Делали они это под «крышей» сотрудников органов внутренних дел таких подразделений полиции, как ДВД, УВД Костаная, ОВД Костанайского района и ЛОВД на станции «Костанай».





Резида Асылбаева и Алевтина Петренко получили по 20 лет лишения свободы , Надежда Киселева и еще одна участница ОПГ Любовь Осенникова - по 10 лет, замешанные в этом деле Полина Середенкова и Ольга Чебунина - по 8 лет. Остальные участники ОПГ также были приговорены к лишению свободы сроком от 7 до 15 лет.



