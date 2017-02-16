На дорогах Алматы увеличено количество полицейских нарядов
16 февраля 2017, 16:38
В Алматы усиливаются меры обеспечения безопасности дорожного движения.
В эти дни полицейскими Алматы проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Главная цель мероприятий - усиление активизации профилактической работы и контроля за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников, обеспечение надлежащего общественного порядка, дорожной безопасности и снижение аварийности.
"На сегодняшний день создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли руководители строевых подразделений Департамента внутренних дел и компетентные сотрудники местной полицейской службы и административной полиции. Увеличено количество нарядов, которыми своевременно будут пресекаться нарушения ПДД. Основное внимание будет обращено на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, влияющих на аварийность", - отметил заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Жолдасбек Алмашов.
Кроме того, организована проверка водителей по всем учетным базам данных, в целях выявления лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, на предмет совершения ими повторных и систематических правонарушений в течение года.
А также на особом контроле находятся транспортные средства, водители которых управляют авто с подложными госномерами, с тонированными стеклами, без государственных номерных знаков, а также водителей, скрывшихся с мест ДТП.
"Наряду с этим проводятся обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения, особенно в местах расположения общеобразовательных, дошкольных учреждений, детских организаций дополнительного образования и прилегающей к ним территории. Вместе с тем, в общеобразовательных учебных заведениях запланированы профилактические занятия, беседы, лекций на тему безопасности дорожного движения", - добавил полковник полиции Алмашов.
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