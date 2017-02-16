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В Казахстане отсрочили прекращение выпуска бензина Аи-80 до 2018 года

16 февраля 2017, 16:42

Весь легковой транспорт в Казахстане на 99% предназначен для употребления 92-го бензина.


В Казахстане отсрочили прекращение выпуска бензина Аи-80 до 2018 года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра энергетики Асета Магауова.

«Мы считаем, что большое потребление 80-го бензина, которое у нас сейчас проходит, вызвано тем, что люди стараются экономить и заправляются 80-ым, хотя для их автомобилей предназначен 92-ой бензин. Вместе с тем, для военных, для коммунальных служб, по спецзаказу требуемые объемы могут заводами производиться. Согласно текущим планам, после модернизации (трех нефтеперерабатывающих заводов), массовый выпуск 80-го бензина будет прекращен, и это будет уже в 2018 году», - проинформировал Магауов сегодня на пресс-конференции в СЦК.

При этом он уточнил, что весь легковой транспорт в Казахстане на 99% предназначен для употребления 92-го бензина.

«С точки зрения технических паспортов, с точки зрения экологических требований все должны заправляться 92-м бензином, как минимум. 80-ый - это очень ограниченный рынок: очень старые автомобили, я подразумеваю 90-е годы, когда еще можно было заправлять отдельные виды транспорта этим бензином», - добавил он.

Как ранее сообщалось, производство бензина марки Аи-80 сокращается в Казахстане. При этом, как уточняли пресс-службе Минэнерго, производство дешевого бензина Аи- 80 в стране планировали прекратить в начале 2016 года.

Фото: www.transexpress.kz



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