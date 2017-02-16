Тысячи американцев требуют изгнать Сороса из США

"Президент Трамп, мы просим вас запретить Джорджу Соросу въезд в страну. Мы просим вас запретить Джорджу Соросу и членам его семьи вести бизнес в стране, оказывать содействие политикам и их фондам", — говорится в тексте, опубликованном на сайте Change.org

"Мы просим вас выдать ордер на его арест за то, что он нанимал людей для участия в бунтах и протестах. <…> Джорджу Соросу нельзя позволять оставаться в США и продолжать активно работать, чтобы саботировать и разрушать нашу страну", — говорится в документе. Сбор подписей продолжается.





В январе в столице США прошла крупная акция протеста под названием "Марш женщин на Вашингтон", приуроченная к вступлению Трампа в должность президента. Ряд СМИ, в том числе американская газета New York Times, написали, что более полусотни организаций, связанных с женским маршем, получали финансирование от Сороса.