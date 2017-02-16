Тысячи американцев требуют изгнать Сороса из США
16 февраля 2017, 16:54
Более девяти тысяч американцев подписали петицию президенту Дональду Трампу с требованием лишить миллиардера Джорджа Сороса гражданства и запретить ему въезд в США.
"Президент Трамп, мы просим вас запретить Джорджу Соросу въезд в страну. Мы просим вас запретить Джорджу Соросу и членам его семьи вести бизнес в стране, оказывать содействие политикам и их фондам", — говорится в тексте, опубликованном на сайте Change.org, передает РИА Новости.
"Мы просим вас выдать ордер на его арест за то, что он нанимал людей для участия в бунтах и протестах. <…> Джорджу Соросу нельзя позволять оставаться в США и продолжать активно работать, чтобы саботировать и разрушать нашу страну", — говорится в документе. Сбор подписей продолжается.
В январе в столице США прошла крупная акция протеста под названием "Марш женщин на Вашингтон", приуроченная к вступлению Трампа в должность президента. Ряд СМИ, в том числе американская газета New York Times, написали, что более полусотни организаций, связанных с женским маршем, получали финансирование от Сороса.
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за сорок лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США почти десятилетней давности финансист выручил за два года около миллиарда долларов.
Сорос активно занимается политикой. Финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, организовать первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.
Фото © РИА Новости. Сергей Гунеев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844561-8cb3c1263c61d22dd82d9e1c7373da96
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...