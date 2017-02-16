В отделении полиции в центральной Польше взорвалась бомба, сообщили СМИ

В здании отделения полиции в городе Клодава в Великопольском воеводстве Польши взорвалась бомба, сообщает радиостанция RMF передает РИА Новости





Взрыв прогремел вечером в среду между 21:00 и 22:00 в холле, в соседнем помещении, отделенном стеклом, находится дежурная часть.





Во время взрыва в расположенных рядом помещениях никого не было, в результате инцидента никто не пострадал, здание серьезно повреждено.





Как утверждает радиостанция, в отделении взорвалась бомба. В настоящее время на месте работают пиротехники, которые выясняют, какая именно взрывчатка была использована.



