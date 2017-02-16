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В отделении полиции в центральной Польше взорвалась бомба, сообщили СМИ

16 февраля 2017, 16:56

В результате инцидента никто не пострадал, здание серьезно повреждено.


В здании отделения полиции в городе Клодава в Великопольском воеводстве Польши взорвалась бомба, сообщает радиостанция RMF, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел вечером в среду между 21:00 и 22:00 в холле, в соседнем помещении, отделенном стеклом, находится дежурная часть.

Во время взрыва в расположенных рядом помещениях никого не было, в результате инцидента никто не пострадал, здание серьезно повреждено.

Как утверждает радиостанция, в отделении взорвалась бомба. В настоящее время на месте работают пиротехники, которые выясняют, какая именно взрывчатка была использована.

Фото © Flickr/ mac_filko

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