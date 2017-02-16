В Сатпаеве на руднике обвалилась дорога
16 февраля 2017, 16:59
Жертв и пострадавших нет.
В Сатпаеве на руднике обвалилась дорога, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.
В сообщении отмечается, что видео с обвалом появилось в соцсетях. Выяснилось, что дорога, на которой случился обвал, ведет от одного рудника к другому. Это территория ТОО «Корпорация «Казахмыс».
«15 февраля в районе карьера Кресто-Центр при ведении плановых горных работ произошло проседание участка грунтовой дороги глубиной 5-10 м. Этот участок дороги не эксплуатируется с 1996 года», – сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Меры уже приняты. Для дополнительной изоляции был установлен защитный вал и запретительные знаки.
«Данный район расположен на производственной площадке Восточно-Жезказганского рудника и не относится к участкам, приближенным к жилым поселкам. Расстояние до ближайшего поселка от провала составляет более одного километра», – добавили в пресс-службе компании.
Фото: karaganda-region.gov.kz
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