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В Сатпаеве на руднике обвалилась дорога

16 февраля 2017, 16:59

Жертв и пострадавших нет.


В Сатпаеве на руднике обвалилась дорога, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

В сообщении отмечается, что видео с обвалом появилось в соцсетях. Выяснилось, что дорога, на которой случился обвал, ведет от одного рудника к другому. Это территория ТОО «Корпорация «Казахмыс».

«15 февраля в районе карьера Кресто-Центр при ведении плановых горных работ произошло проседание участка грунтовой дороги глубиной 5-10 м. Этот участок дороги не эксплуатируется с 1996 года», – сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Меры уже приняты. Для дополнительной изоляции был установлен защитный вал и запретительные знаки.

«Данный район расположен на производственной площадке Восточно-Жезказганского рудника и не относится к участкам, приближенным к жилым поселкам. Расстояние до ближайшего поселка от провала составляет более одного километра», – добавили в пресс-службе компании.


Фото: karaganda-region.gov.kz

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