В Сатпаеве на руднике обвалилась дорога , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.





В сообщении отмечается, что видео с обвалом появилось в соцсетях. Выяснилось, что дорога, на которой случился обвал, ведет от одного рудника к другому. Это территория ТОО «Корпорация «Казахмыс».





«15 февраля в районе карьера Кресто-Центр при ведении плановых горных работ произошло проседание участка грунтовой дороги глубиной 5-10 м. Этот участок дороги не эксплуатируется с 1996 года», – сообщила пресс-служба компании.





Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Меры уже приняты. Для дополнительной изоляции был установлен защитный вал и запретительные знаки.





«Данный район расположен на производственной площадке Восточно-Жезказганского рудника и не относится к участкам, приближенным к жилым поселкам. Расстояние до ближайшего поселка от провала составляет более одного километра», – добавили в пресс-службе компании.







