Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Парламент принял поправки в республиканский бюджет 2017 года

16 февраля 2017, 17:00

Рост ВВП в 2017 году оценивается на уровне 2,5%.


Депутаты Сената Парламента РК утвердили поправки в республиканский бюджет 2017 года, сообщает Zakon.kz. Так, по данным правительства РК, рост ВВП в 2017 году оценивается на уровне 2,5%, номинальный ВВП прогнозируется в объеме 49 трлн 740 млрд тенге.

Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд долларов – до 45,1 млрд долларов, импорт – на 3,6 млрд долларов – до 32,7 млрд долларов.

Дефицит бюджета вырос на 969,8 млрд тенге – до 1 трлн 547,9 млрд тенге. Гарантированный трансферт из Нацфонда остался в ранее утвержденном размере – 2 трлн 880 млрд тенге.

При этом расчетный курс доллара снижен с 360 до 330 тенге за доллар. Инфляция осталась на прежнем уровне – 6-8%.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...