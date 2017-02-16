Парламент принял поправки в республиканский бюджет 2017 года

Рост ВВП в 2017 году оценивается на уровне 2,5%.

Депутаты Сената Парламента РК утвердили поправки в республиканский бюджет 2017 года, сообщает Zakon.kz. Так, по данным правительства РК, рост ВВП в 2017 году оценивается на уровне 2,5%, номинальный ВВП прогнозируется в объеме 49 трлн 740 млрд тенге.





Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд долларов – до 45,1 млрд долларов, импорт – на 3,6 млрд долларов – до 32,7 млрд долларов.





Дефицит бюджета вырос на 969,8 млрд тенге – до 1 трлн 547,9 млрд тенге. Гарантированный трансферт из Нацфонда остался в ранее утвержденном размере – 2 трлн 880 млрд тенге.





При этом расчетный курс доллара снижен с 360 до 330 тенге за доллар. Инфляция осталась на прежнем уровне – 6-8%.







