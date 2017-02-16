Третья модернизация делает Казахстан интересным торговым и инвестиционным партнером

Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана заслуживает большого интереса, считает экс-Генеральный секретарь Совета Европы, вице-президент Австрийско-Казахстанского общества, сопредседатель Международного форума «Диалог цивилизаций» Др. Вальтер Швиммер – Zakon.kz





В недавнем Обращении относительно конституционной реформы, Президент Назарбаев объявил о передаче около 40 властных полномочий от Президента к Правительству и Парламенту Казахстана.





Тот, кто думает, что Президент устал от тяжелой ноши ответственности и задач - не прав, отмечает Др. Вальтер Швиммер. Усталости Президента в Послании не чувствуется. Конституционные изменения находятся в тесной взаимосвязи с социальными и экономическими положениями Послания. И там, и там Президент стремится определить основные направления развития страны, при котором новое разделение властных полномочий будет способствовать развитию демократических процессов.





Во-вторых, в Послании Президента привлекает видение того, как должно осуществляться успешное развитие Казахстана до 2050 года. Казахстан уже входит в число 50-ти наиболее развитых государств мира, в будущем он должен совершить рывок, чтобы войти в 30-ку.

Весьма многообещающими, на взгляд эксперта, представляются реакция на современные вызовы и общий позитивный дух Послания.





Перемены рассматриваются не в качестве опасности, а в качестве новых больших шансов. «Третья модернизация Казахстана» с пятью приоритетами и четко определенными задачами Правительству в сфере экономической, социальной и образовательной политики делают Казахстан интересным торговым и инвестиционным партнером , считает Др. Вальтер Швиммер. По его мнению, Президент не обещает слишком многого, когда он заканчивает свое Послание словами: «Казахстан – молодое, мульти-этническое и динамично развивающееся государство, которое уверенно смотрит в будущее… Мы превратим Казахстан в процветающую страну для наших потомков».



