Н.Нигматулин принял посла Ирана в Казахстане

Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе и укрепление межпарламентского диалога.

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Казахстане Моджтабу Дамирчилу , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





Спикер Мажилиса поздравил дипломата с 38-ой годовщиной Исламской революции – Национальным днем страны, а также с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Как отметил Н.Нигматулин, регулярность политических контактов на высшем уровне свидетельствует о нацеленности стран на дальнейшее углубление партнерства в новых исторических условиях.





По словам Спикера Мажилиса, официальные визиты Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Иран и Президента Ирана Хасана Рухани в Казахстан, состоявшиеся в прошлом году, были наполнены важными решениями по укреплению двусторонних связей.





В ходе обсуждения с иранским дипломатом международных вопросов Н.Нигматулин подчеркнул, что развитие добрососедских отношений с Ираном – одно из важнейших внешнеполитических приоритетов нашей страны. Как отметил Спикер Мажилиса, Казахстан отводит Ирану особое место в поддержании мира и стабильности в регионе.





При этом Н.Нигматулин акцентировал внимание на активной и последовательной позиции Казахстана по актуальным международным и региональным темам. Речь, в частности, шла о предоставлении Казахстаном по инициативе Главы нашего государства переговорной площадки по иранской ядерной программе.





Спикер Мажилиса также выразил признательность Ирану за поддержку инициативы Казахстана о создании Исламской Организации по продовольственной безопасности в г.Астане.





«Президент Казахстана выступил на саммите ОИС в Стамбуле с инициативой о созыве 10-11 сентября 2017 года в Астане Саммита ОИС по науке и технологиям. Надеемся, что Тегеран примет активное участие в этом важном мероприятии на высшем уровне», - отметил Н.Нигматулин.





Говоря о ситуации в Сирии, Спикер Мажилиса подчеркнул, что это один из самых серьезных кризисов в мире, который вышел за рамки региональной проблемы.





«Казахстан поддерживает предпринимаемые международным сообществом меры, направленные на урегулирование этого конфликта», - сказал Н.Нигматулин.





В свою очередь М.Дамирчилу подчеркнул, что Иран приветствует все инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для решения международных и региональных вопросов. Говоря о межпарламентской составляющей, Спикер Мажилиса отметил, что в течение этой сессии Парламенту предстоит важная работа по законодательному обеспечению предстоящих реформ.





Н.Нигматулин и М.Дамирчилу выразили уверенность, что межпарламентские контакты будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.



