Токаев Правительству: Прекратите просить

Корректировки в трехлетний бюджет проведены через Парламент в рекордно короткие сроки. Такой скорости от Правительства депутаты не ожидали, но им это вовсе не понравилось, поэтому спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев строго предупредил министров, что это «в последний раз», передает корреспондент Zakon.kz





«Хотел бы предупредить, пользуясь присутствием руководителей правительства, что в такие сжатые сроки мы в последний раз рассматриваем законопроекты. Прекратите это просить: «Примите в короткие сроки, нужно и так далее», - сказал он в ходе пленарного заседания.





«Мы идем навстречу, но учтите, в последний раз», - заявил спикер палаты.





Предупреждение прозвучало во время обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы».





Сами сенаторы не стали растягивать и задавать много вопросов, а рассмотрели и приняли поправки в рекордно короткое время - всего лишь за чуть более получаса. Проект закона с бюджетными поправками вошел в Парламент в понедельник, в 17:00 (время Астаны) его презентация состоялась в Мажилисе 13 февраля.





Напомним , данным законопроектом внесены изменения и дополнения в республиканский бюджет 2017 года в связи и с корректировками прогноза социально-экономического развития РК на 2017-2019 годы и в целях реализации ежегодного послания президента РК «Третья модернизация Казахстана. Как указывалось ранее, рост ВВП в текущем году оценивается на уровне 2,5%, номинальный ВВП прогнозируется в объеме 49 трлн 740 млрд тенге. Предусматривается увеличение среднегодовой цены на нефть с 35 до 50 долларов за баррель. В связи с этим пересмотрен курс доллара к тенге, от 360 тенге до 330 тенге за доллар. Объем добычи нефти увеличен на 1,5 млн тонн и составит 81 млн тонн с учетом начала добычи на месторождении Кашаган в октябре 2016 года.





Ксения Давыдова, Астана