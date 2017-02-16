Парламент ратифицировал Соглашение о создании регионального гляциологического центра в РК

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Республике Казахстан Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2) под эгидой ЮНЕСКО», сообщает Zakon.kz.





Соглашение совершено 29 мая 2012 года в Астане.





Цель соглашения - учреждение в Казахстане Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра. Создание центра будет способствовать развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях, развитию исследований по проблемам гляциологии, горной криосферы, гидрологии и климатологии, решению проблем водной и продовольственной безопасности.





Центр будет способствовать укреплению координации научно-исследовательской деятельности и обмену информацией между соответствующими организациями, осуществлению научных исследований в области изменения климата, поощрению разработки региональных научно-исследовательских программ, распространению результатов проведенных научных исследований посредством теоретических и практических семинаров, учебных курсов, конференций и периодических изданий.





Гляциология - наука о льдах, которые формируются в естественной среде на поверхности планеты, в литосфере, атмосфере и гидросфере. В задачи, поставленные перед наукой, входит изучение особенностей формирования ледников, условий их существования; исследование состава, физических свойств льда; рассмотрение геологического воздействия ледников на поверхность планеты; изучение географии распространения ледяных образований.







