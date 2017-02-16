Путин: Спецслужбы предотвратили в России 16 терактов в 2016 году

За минувший год российские спецслужбы предотвратили 16 терактов на территории страны. Такие данные озвучил президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг , передает , передает Life.ru





В целом глава государства констатировал, что количество преступлений террористической направленности в России за последнее время снизилось.





— ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратили 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов, —заявил президент, обращаясь к представителям спецслужб. — За это вам отдельное большое спасибо.





Марина Калегина