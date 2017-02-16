Путин: Спецслужбы предотвратили в России 16 терактов в 2016 году
16 февраля 2017, 17:28
Президент России поблагодарил силовиков за плодотворную работу, выступая на коллегии ФСБ.
За минувший год российские спецслужбы предотвратили 16 терактов на территории страны. Такие данные озвучил президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг, передает Life.ru.
В целом глава государства констатировал, что количество преступлений террористической направленности в России за последнее время снизилось.
— ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратили 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов, —заявил президент, обращаясь к представителям спецслужб. — За это вам отдельное большое спасибо.
Марина Калегина
Фото с сайта politobzor.net
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