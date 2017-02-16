В соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила определения оценочного показателя.

В частности, оценочный показатель рассчитывается на ежемесячной основе по договорам, по которым достигнуты минимально необходимая сумма накоплений и минимальный срок накопления 3 (три) года.

Для расчета оценочного показателя месяц содержит 30 (тридцать) дней, квартал - 90 (девяносто) дней, год - 360 (триста шестьдесят) дней.

Формула для расчета оценочного показателя учитывает следующие факторы:

1) полнота и своевременность осуществления вкладчиком платежей (вкладов): значение оценочного показателя снижается при осуществлении вкладчиком несвоевременных платежей либо платежей ниже сумм внесения платежа (вклада), рассчитанных при условии равномерного внесения платежей (вкладов) в течение всего срока накопления;

2) досрочное внесение вкладчиком платежей (вкладов): значение оценочного показателя увеличивается при осуществлении вкладчиком досрочных платежей на первоначальном этапе накопления;

3) длительность срока накопления сбережений: значение оценочного показателя увеличивается по мере увеличения срока накопления;

4) график осуществления вкладчиком накоплений: значение оценочного показателя является более высоким при осуществлении нисходящих по размерам вкладов (от более высоких в первые годы накопления до минимальных в последующие), чем при осуществлении восходящих по размерам вкладов (от минимальных в первые годы до максимальных в последующие).

Минимальное значение оценочного показателя, достижение которого необходимо для получения жилищного займа, определяется жилищным строительным сберегательным банком в зависимости от применяемых тарифных программ банка.

Оценочный показатель применяется для определения очередности выплаты договорных сумм посредством простого сравнения оценочных показателей по различным договорам.

Преимущественное право получения жилищного займа предоставляется вкладчику жилищных строительных сбережений, имеющему наибольшее значение оценочного показателя.

При равном значении оценочных показателей по различным договорам приоритет имеет договор, значение фактического оценочного показателя по которому превышает показатель, рассчитанный строго в соответствии с условиями договора, то есть приоритетными являются договоры, условия которых не нарушаются в части графика и сумм очередных платежей.

Совместные приказ и постановление вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.