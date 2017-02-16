В Минэнерго назвали причины смога в Астане
16 февраля 2017, 17:31
Это связано с погодными условиями, так называемый процесс температурных инверсий, когда стоит штиль. Еще есть влияние частного сектора и автотранспорта.
Причины смога в столице назвал вице-министр энергетики Гани Садибеков, сообщает ИА «NewTimes.kz».
«Это все было связано с погодными условиями, так называемый процесс температурных инверсий, когда стоит штиль, а вы знаете, что Астана отапливается твердым топливом. Еще есть влияние частного сектора, небольшое влияние автотранспорта, который выбрасывает загрязняющие вещества в атмосферу. В условиях штиля и процесса температурных инверсий такие процессы (смог – прим. NT) в Астане происходят», — сказал Садибеков на брифинге в СЦК.
Но вице-министр уточнил, что сейчас на экологической экспертизе находится ТОО по газификации центральных и северных регионов Казахстана.
«Этот проект на сегодняшний день рассматривается. Я думаю, что в будущем, при газификации частного сектора и основных энергогенерирующих предприятий Астаны, этой проблемы не будет», — выразил мнение Садибеков.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844576-32c3774798d9b48e5dd2d3c0e7e6c4f7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...