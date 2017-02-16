В Минэнерго назвали причины смога в Астане

«Это все было связано с погодными условиями, так называемый процесс температурных инверсий, когда стоит штиль, а вы знаете, что Астана отапливается твердым топливом. Еще есть влияние частного сектора, небольшое влияние автотранспорта, который выбрасывает загрязняющие вещества в атмосферу. В условиях штиля и процесса температурных инверсий такие процессы (смог – прим. NT) в Астане происходят», — сказал Садибеков на брифинге в СЦК.





Но вице-министр уточнил, что сейчас на экологической экспертизе находится ТОО по газификации центральных и северных регионов Казахстана.





«Этот проект на сегодняшний день рассматривается. Я думаю, что в будущем, при газификации частного сектора и основных энергогенерирующих предприятий Астаны, этой проблемы не будет», — выразил мнение Садибеков.