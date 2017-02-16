В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение

ДЧС Карагандинской области предупреждает население об опасных и стихийных явлениях погоды , передает , передает Zakon.kz.





По данным РГП «Казгидромет» 17 февраля на территории области ожидаются местами метель, туман, гололед, усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 25 м/с.





Населению рекомендуется:

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей;

- одеваться соответственно изменениям погоды;

- по возможности воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.





Также напомним о штормовом предупреждении в ЮКО, которое было распространено КЧС МВД РК накануне.





По данным синоптиков, в связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова, в горных районах Южно-Казахстанской области в период 17-18 февраля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.





Также в ближайшие сутки 17 февраля в связи с прогнозом сильных осадков, на низкогорных реках Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование тало-дождевых паводков и склонового стока.



