СМИ: подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама считала покушение розыгрышем
16 февраля 2017, 17:39
Гражданка Вьетнама утверждает, что стала жертвой обмана.
Задержанная в связи со смертью Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — гражданка Вьетнама утверждает, что стала жертвой обмана, расценив нападение как розыгрыш, пишет малайзийское издание Star со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения, у которой был найден паспорт на имя Доан Тхи Хюонг (Doan Thi Huong). Задержание произошло в одном из терминалов аэропорта перед вылетом женщины во Вьетнам, пишет издание.
По данным издания, задержанная пребывала вместе с четырьмя мужчинами и одной женщиной, предположительно, убийцей, в гостинице неподалеку от аэропорта, однако компания позже покинула ее, поэтому на момент задержания она была одна. Полиция в данный момент занимается поисками подозреваемых.
По сообщению источников, с момента задержания женщина сообщила полиции, что в розыгрыше над каким-то мужчиной (Ким Чен Намом) ее убедила подруга и еще четыре человека. Гражданка Вьетнама заявила, что не намеревалась убивать мужчину или причинять ему вреда, поскольку рассматривала все как безобидную шутку.
Фото © REUTERS/ courtesy of Star TV
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