СМИ: подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама считала покушение розыгрышем

Задержанная в связи со смертью Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — гражданка Вьетнама утверждает, что стала жертвой обмана, расценив нападение как розыгрыш, пишет малайзийское издание Star со ссылкой на источники,





Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения, у которой был найден паспорт на имя Доан Тхи Хюонг (Doan Thi Huong). Задержание произошло в одном из терминалов аэропорта перед вылетом женщины во Вьетнам, пишет издание.

По данным издания, задержанная пребывала вместе с четырьмя мужчинами и одной женщиной, предположительно, убийцей, в гостинице неподалеку от аэропорта, однако компания позже покинула ее, поэтому на момент задержания она была одна. Полиция в данный момент занимается поисками подозреваемых.





По сообщению источников, с момента задержания женщина сообщила полиции, что в розыгрыше над каким-то мужчиной (Ким Чен Намом) ее убедила подруга и еще четыре человека. Гражданка Вьетнама заявила, что не намеревалась убивать мужчину или причинять ему вреда, поскольку рассматривала все как безобидную шутку.



