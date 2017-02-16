Бозумбаев: Потребление сжиженного газа в Казахстане за последние 3 года выросло на 65%
16 февраля 2017, 17:43
А продажа газа для нужд автолюбителей выросла со 100 тыс. тонн в год до 350-400 тыс. тонн в год.
Потребление сжиженного газа в Казахстане за последние 3 года выросло на 65%. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания коллегии Министерства энергетики РК сообщил глава ведомства Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, объем добычи газа в 2016 году составил 46,4 млрд. кубов, превысив плановый объем на 5,5%. Причем основные объемы были обеспечены месторождениями Западно-Казахстанской и Атырауской областями.
«В 2017 году ожидается добыть порядка 48,1 млрд. газа, в т.ч. на Кашагане до 3,1 млрд. кубов, на Карачаганаке до 18 млрд. тг., Тенгизе до 14,5 млрд. кубов» - сообщил Бозумбаев.
Он отметил, что в целом газовая отрасль имеет хорошую динамику развития. Вывод из статистики - в 2016 году Казахстан произвел сверх плана миллионы как товарного, так и сжиженного газа.
«В 2017 году производство товарного газа будет увеличено до 29 мдрд. кубов, и сжиженного газа на 2,7 млрд. кубов, - пообещал он. – Отмечу, что по стране за последние 3 года потребление сжиженного газа выросло на 65%».
Он также обратил внимание на то, что продажа газа для нужд автолюбителей выросла со 100 тыс. тонн в год до 350-400 тыс. тонн в год.
«Это в свою очередь одна из действенных мер по снижению существующей импортозависимости от импортного ГСМ. К тому же газ значительно дешевле, чем бензин и так решаются многие вопросы экологического характера» - пояснил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Today.kz
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