В законопроект об обязательном медстраховании внесли ряд поправок

Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов рассказал о разработанном дополнительно законопроекте об обязательном социальном медицинском страховании, где был внесен ряд ключевых изменений, сообщает сообщает Zakon.kz





«Мы предлагаем в рамках нового законопроекта охватить категории людей, не входящих в состав рабочей силы. Это люди, которые не имеют легальных, формализованных доходов, то есть незарегистрированные как индивидуальные предприниматели или люди, которые имеют доход, но нигде это не декларируют, либо находятся на иждивении родственников. В рамках действующего законодательства мы им гарантируем бесплатную медицинскую и экстренную помощь при социально-значимых заболеваниях, таких, как туберкулез, онкология и т. д», - сказал Биртанов.





В эту категорию войдут неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, студенты, которые завершили учебу в вузах в течении 3-х месяцев, не работающие оралманы - в течение года со дня регистрации, иностранцы и лица без гражданства, дети, пожилые люди, беременные женщины, женщины ухаживающие за детьми и т.д.





«Более 2,5 млн. людей в Казахстане не работают, либо самозанятые или официально не трудоустроены. Они сами должны думать о своем здоровье и будущем. Если они вдруг заболеют, то за лечение заплатят большие деньги. Поэтому мы проводим разъяснительную работу. Если нет работы, то нужно встать на учет биржи труда. Но честно говоря, многие не хотят работать, сидят на обеспечении супруга или родственников. Поэтому мы должны дать им возможность воспользоваться системой, отчислять средства. Это небольшие деньги - чуть более 1000 тенге в месяц. Зато потом можно рассчитывать на широкий спектр квалифицированных медицинских услуг», - сказал глава министерства.





От отметил, что в 2016 году стартовала широкомасштабная акция по разъяснению принципов обязательного медицинского страхования среди медработников. Так, в Алматы была создана специальная мобильная группа. В 2017 году стартует третий этап разъяснительной работы социального медстрахования.





Согласно законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы» отчисления работодателей с июля 2017 года составят 1%, с 2018 года 1,5%, с 2020 года 2%, с 2022 года 3%.





Взносы работников 1% с 2019 года, 2% - с 2020. Взносы ИП, физлиц и получающих доходы по договорам - от дохода, но не менее 5% от дохода, от 2 МЗП с июля 2017. Самозанятые 5% от 1 МЗП с июля 2017

Государство за социально-незащищенные слои населения с января 2018 года будет отчислять 3,75%, с 2019 года - 4%, с 2022-4,5%, с 2025 года - 5%.





Целью внедрения является создание сбалансированной и устойчивой системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, основанной на солидарном участии государства, работодателей и граждан.



По прогнозам экспертов, внедрение ОСМС значительно повысит уровень оказания медицинской помощи в стране. Также появится возможность увеличить заработную плату врачам и приобрести высококлассные оборудование и дорогие медикаменты.



