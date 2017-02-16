В Алматы посадили поставщика смартфонов, занявшего на развитие бизнеса почти 200 млн тг

39-летнего алматинца осудили на 6 лет и 7 месяцев за то, что он взял у нескольких знакомых крупные суммы денег на развитие бизнеса, и не вернул их,





Апелляционной инстанцией приговор в отношении Артема Кармышева был оставлен без изменения. Из приговора следует, что мужчина обвинялся по ст.190 ч.4 п.2 УК РК.





Суд установил следующее. Кармышев позиционировал себя, как поставщика дорогих смартфонов. Начиная с 2012 года он предложил нескольким людям материально принять участие в его бизнесе, с последующими дивидендами в зависимости от вложенных сумм. Знакомые, не имея оснований не доверять подсудимому, пошли на это. И в итоге в суде в качестве потерпевших выступали 8 человек, передавших ему с 2012 по 2016 года частями десятки миллионов тенге.





Например, некий А.Баландин за 4 года передал Кармышеву на развитие бизнеса 56 млн тенге. Потерпевшая Жандосова за 2 года передала подсудимому около 15 млн тг. И так далее.





Как сообщили в суде потерпевшие, в 2012 году Кармышев занимал у них деньги, но всегда исправно возвращал с процентами. В очередной раз он сделал также, взял деньги под предлогом инвестиций в бизнес по поставке смартфонов, обещая выплатить дивиденды. Однако всю сумму долга потерпевшие не увидели. Подсудимый платил лишь проценты от полученных основных сумм.





Например, "потерпевшая Жандосова суду показала, что знакома с Кармышевым А.В. с 2014 года через родственников супруга. Со слов подсудимого, он занимался поставкой современных смартфонов в РК. Для расширения своего бизнеса в 2014 году подсудимый занимал у нее деньги и возвращал с процентами, тем самым у нее возникло к последнему доверительное отношение. Затем Кармышев А.В. под предлогом закупки сотовых телефонов в очередной раз взял деньги в сумме 15 000 долларов США, обещая вернуть их с дивидендами, однако деньги он не вернул, утверждая, что они в обороте, а начал давать с них дивиденды. Таким образом, в период с начала 2015 года до мая 2016 года Кармышев А.В. под предлогом инвестиции в его бизнес получил у нее 70 000 долларов США, из которых он вернул в качестве дивидендов 26 600 долларов США", - сказано в приговоре.





В свою очередь, Кармышев в суде свою вину признал частично, пояснив, что некоторым потерпевшим в качестве дивидендов он вернул суммы, большие самой суммы займа. "Деньги у потерпевших получал под предлогом вложения их в бизнес по поставке смартфонов в РК, с выплатой определенных дивидендов в процентом соотношении к полученной сумме, однако в действительности полученные деньги распределялись для выплаты дивидендов другим потерпевшим, по принципу финансовой пирамиды", - отмечается в приговоре.





В итоге решением суда подсудимый был признан виновным по ст. 190 ч.4 п.2 и приговорен к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества и денег, полученных в результате совершения уголовного правонарушения, а также имущества, явившегося орудием и средством совершения уголовного правонарушения, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





Также суд детально подсчитал, с учетом выплаченных процентов, сколько на самом деле осужденный остался должен подсудимым. Приговором суда гражданские иски потерпевших о взыскании сумм ущерба были удовлетворены частично, поскольку потерпевшими неверно произведены расчеты. И в общей сложности Кармышев должен возместить 8 потерпевшим 180 904 716 тенге. Осужденному предоставлено 6 месяцев на это.



