ИС ЭСФ будет временно недоступна 21 февраля 2017 года с 22:00 до 23:30 времени г. Астана
Уважаемые участники информационной системы «Электронные счета-фактуры»!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 21 февраля 2017 года с 22:00 до 23:30 на серверном оборудовании ИС ЭСФ будут проведены технические работы.
В связи с чем, в указанный промежуток времени ИС ЭСФ будет не доступна.
КГД Министерства финансов РК приносит свои извинения за предоставленные неудобства.
Ранее сообщалось, что в период с 16 по 20 февраля 2017 года КГД Министерства финансов РК проводился комплекс технических работ по увеличению производительности ИС ЭСФ и каналов связи.
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