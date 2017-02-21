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Новости за сегодня

ИС ЭСФ будет временно недоступна 21 февраля 2017 года с 22:00 до 23:30 времени г. Астана

Уважаемые участники информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 21 февраля 2017 года с 22:00 до 23:30 на серверном оборудовании ИС ЭСФ будут проведены технические работы.

В связи с чем, в указанный промежуток времени ИС ЭСФ будет не доступна.

КГД Министерства финансов РК приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что в период с 16 по 20 февраля 2017 года КГД Министерства финансов РК проводился комплекс технических работ по увеличению производительности ИС ЭСФ и каналов связи.


21 февраля 2017, 21:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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