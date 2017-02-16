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Новости за сегодня

ИС ЭСФ будет временно недоступна с 18:00 ч 16 февраля по 23:00 ч 17 февраля 2017 года времени г. Астана

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

В связи с имеющейся высокой нагрузкой на программно-аппаратный комплекс информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур (далее - ИС ЭСФ), Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан принято решение о проведении комплекса технических работ по увеличению производительности ИС ЭСФ и каналов связи.

Так, в период с 18:00 часов 16 февраля по 23:00 часов 17 февраля текущего года времени г. Астана ИС ЭСФ будет временно недоступна.

Обращаем Ваше внимание, что счета-фактуры, выписанные до отключения информационной системы, будут обработаны и зарегистрированы датой их отправки.

16 февраля 2017 года и 17 февраля 2017 года счета-фактуры в соответствии с подпунктом 2) пункта 2-1 статьи 263 Налогового кодекса могут быть выписаны на бумажном носителе. При этом, после устранения технических ошибок (восстановления работы ИС ЭСФ) счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе, подлежат выписке в электронной форме в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок (восстановления работы ИС ЭСФ).


16 февраля 2017, 17:48
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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