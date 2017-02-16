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Бозумабаев: Более 8 млн жителей Казахстана теперь имеют доступ к природному газу

16 февраля 2017, 18:00

В планах министерства на 2017 год - газифицировать 8 населенных пунктов в соответствующих областях, это порядка 702 тыс. человек.


Более 8 млн жителей Казахстана теперь имеют доступ к природному газу. В 2017 году возможность пользоваться голубым золотом появится у еще более чем 700 тыс. человек. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Газификация страны природным газом поэтапно реализовывается, - зачитал свой доклад министр. - Сегодня свыше 8 млн жителей получили доступ к газу, в процентном выражении это 46,3% населения нашей страны. В 2016 году была газифицировано 50 населенных пунктов шести областей – ЗКО, Костанайской, Жамбылской, Мангыстауской, Актюбинской и Кызылординской».

В планах министерства на 2017 год - газифицировать 8 населенных пунктов в соответствующих областях, это порядка 702 тыс. человек.

«В этом году будет впервые газифицирован город Талдыкорган. Туда подведен соответствующий магистральный газопровод», - сказал Бозумбаев.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта obozrenie.kz


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