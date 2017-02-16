Почему в Казахстане дорожает бензин, объяснил вице-министр энергетики

По мнению вице-министра энергетики Асета Магауова, причин две: это рост количества автотранспорта и привлекательность цен казахстанского топлива для соседних стран, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

«Население часто спрашивает, почему бензин в Казахстане дорожает? С чем это связано? Во-первых, мы видим существенный рост потребления нефтепродуктов в Казахстане. Потребление вызвано значительным ростом легкового автотранспорта. В 2001 году было зарегистрировано 1 млн 58 тысяч автомобилей, в 2016 году - 3 млн 924 тысяч автомобилей. Соответственно, потребление нефтепродуктов в Казахстане выросло по сравнению 2001 годом с 3 млн 590 тысяч до 8 млн 777 тысяч», — сказал Магауов.

Вместе с тем, отметил вице-министр, в тот же период нефтеперерабатывающая промышленность увеличила производство, в частности, бензина с 1 млн 536 тонн до 2 млн 900 тыс тонн.

«Даже данный рост производства не перекрывает нашу импортозависимость, на данный момент мы порядка 30% бензина и 15% дизельного топлива импортируем из Российской Федерации. Ценовая политика у нас выстраивается таким образом, чтобы обеспечивать импорт необходимых объемов, соответственно, ценовая политика должна создавать экономические условия для такого импорта», — сказал спикер.

«Хотелось бы отметить, что очень большой спрос идет со стороны транзитного транспорта. Если сравнивать ГСМ с другими странами, то в Российской Федерации на данный момент цена составляет 190-200 тенге за литр, как на бензин, так и на дизельное топливо, то есть на порядок выше. В Кыргызстане цена составляет порядка 160 тенге за литр. Все это приводит к тому, что жители приграничных районов Казахстана и транзитный транспорт практически всегда заправляется у нас. Это также вызывает всплеск потребления. В прошлом году были факты неконтролируемого вывоза нефтепродуктов в Кыргызскую Республику, и мы думаем, что принятое решение обеспечило рынок достаточным объемом нефтепродуктов», — заверил вице-министр энергетики.