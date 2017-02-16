Казахстан рассматривает возможность транзита российского газа в Китай
«Построена и экспортируется линейная часть газопровода «Бейнеу – Бозой - Шымкент». Уже транспортировано порядка 5 млрд кубов газа, в т.ч. в 2016 году – 2 млрд» - Бозумбаев.
Казахстан рассматривает возможность транзита российского газа в Китай по своей газотранспортной системе. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«Построена и экспортируется линейная часть газопровода «Бейнеу – Бозой - Шымкент», - сказал министр во время своего выступления. - Уже транспортировано порядка 5 млрд кубов газа, в т.ч. в 2016 году – 2 млрд».
В планах министерства - довести проектную мощность этого газопровода в 2017 году до 10 млрд кубов.
«Это позволит начать поставки отечественного газа в Китай, если будут подписаны соответствующие договоры, - объяснил значимость газопровода Бозумбаев. - А кроме того, рассматривается возможность транзита российского газа по действующей газотранспортной системе Казахстана».
Он отметил, что за годы независимости республики была создана масштабная газотранспортная система, новые экспортные и транзитные маршруты.
«Построено 18 тыс. магистральных, 30 тыс. распределительных газопроводов, вводятся дополнительные мощности газопровода «Казахстан - Китай», по которому уже транспортировано 173 млрд кубов транзитного газа, в т.ч. в 2016 году - 35 млрд кубов».
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта kaztag.kz
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