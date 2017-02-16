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Казахстан рассматривает возможность транзита российского газа в Китай

16 февраля 2017, 18:12

«Построена и экспортируется линейная часть газопровода «Бейнеу – Бозой - Шымкент». Уже транспортировано порядка 5 млрд кубов газа, в т.ч. в 2016 году – 2 млрд» - Бозумбаев.


Казахстан рассматривает возможность транзита российского газа в Китай по своей газотранспортной системе. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Построена и экспортируется линейная часть газопровода «Бейнеу – Бозой - Шымкент», - сказал министр во время своего выступления. - Уже транспортировано порядка 5 млрд кубов газа, в т.ч. в 2016 году – 2 млрд».

В планах министерства - довести проектную мощность этого газопровода в 2017 году до 10 млрд кубов.

«Это позволит начать поставки отечественного газа в Китай, если будут подписаны соответствующие договоры, - объяснил значимость газопровода Бозумбаев. - А кроме того, рассматривается возможность транзита российского газа по действующей газотранспортной системе Казахстана».

Он отметил, что за годы независимости республики была создана масштабная газотранспортная система, новые экспортные и транзитные маршруты.

«Построено 18 тыс. магистральных, 30 тыс. распределительных газопроводов, вводятся дополнительные мощности газопровода «Казахстан - Китай», по которому уже транспортировано 173 млрд кубов транзитного газа, в т.ч. в 2016 году - 35 млрд кубов».

Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта kaztag.kz


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