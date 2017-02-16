О всеобщем декларировании

ДГД по г. Астана сообщает, что ранее Законом РК от 18 ноября 2015 года № 412-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц» (далее - Закон по всеобщему декларированию) были предусмотрены с 1 января 2017 года изменения по структуре раздела 6 Налогового кодекса (индивидуальный подоходный налог), в том числе по порядку применения налоговых вычетов, включая дополнительные налоговые вычеты, и другие.

Кроме того, данным Законом был предусмотрен поэтапный переход на всеобщее декларирование, предусматривающий:

на первом этапе с 2017 года - государственными служащими, судьями, работниками национальных компаний управленческого и административного профиля, а также работниками бюджетных организаций;

на втором этапе с 2020 года - всеми остальными физическими лицами.

Однако, Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VI в статью 11 Закона внесены изменения по всеобщему декларированию в части введения данного Закона в действие с 1 января 2020 года, т.е. предусмотрен перенос сроков декларирования в один этап с 2020 года.

В связи с чем, все нормы, которые были ранее предусмотрены указанным Законом к введению с 1 января 2017 года, вводятся в действие с 1 января 2020 года.

В целях скорреспондирования сроков введения всеобщего декларирования с 1 января 2020 года внесены изменения в законы РК «О противодействии коррупции» и «О государственной службе Республики Казахстан».

Кроме того, в Закон по всеобщему декларированию внесены изменения, предусматривающие увеличение порога наличных денег, дебиторской, кредиторской задолженности, а также другого имущества, указываемых в декларации об активах и обязательствах, со 160-кратного размера МЗП до 500-кратного размера МЗП.

Также внесены изменения в пункт 2-2 статьи 272 Кодекса РК об административных правонарушениях, предусматривающие снижение размера административного штрафа за несвоевременное представление физическими лицами декларации или неполное/недостоверное отражение сведений в декларации, совершенные повторно, с 30-кратного размера МРП до 3-кратного размера МРП.