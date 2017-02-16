Назначен заместитель акима Алматинской области
Распоряжением акима Алматинской области Айдарбек Байжанов назначен заместителем акима области.
Аким Алматинской области Амандык Баталов представил активу региона своего нового заместителя, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением акима Алматинской области Айдарбек Байжанов назначен заместителем акима области.
Байжанов Айдарбек Естебекович родился 4 августа 1964 года, последняя должность: Заместитель генерального директора - Член Правления АО «КазТрансГаз Аймак».
Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алматинский институт народного хозяйства (1987-1991). Специальность «Экономист». Казахстанско-Российский университет (2002-2005). Специальность «Юрист».
Трудовой стаж: Учитель Спортшкола для детей и юношей Отдела образования района Мойынкум, Жамбылская область (1981-1983); Начальник базы Межотраслевая коммерческая фирма «Ак жайык», г. Алматы (1991-1993); Директор Алматинского филиала АО«Жамбылкожобувь», г. Алматы (1993-1998); Советник сектора экономической реформы, Заместитель управляющего делами - главный специалист, Главный инспектор Аппарате акима Жамбылской области, г. Тараз (1998-2004); Директор РГКП «Хозяйственное управление Министерства сельского хозяйства РК», г. Астана (2004-2005); Заведующий финансово-хозяйственный отделом Аппарата акима Алматинской области, г. Талдыкорган (2005-2011); Главный инспектор Управление Делами Президента РК, г. Астана (2011-2012); Директор РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления Делами Президента РК, г. Астана (2012-2013); Генеральный директор АО «Астана-Өнім» Управления Делами Президента РК, г. Астана (01.2013); Аким сельского округа Ойтоган Аксуского района Алматинской области, село Ойтоган (02.2013-03.2013); Директор Департамента управления персоналом (кадровая служба) Министерства регионального развития РК, г. Астана (03.2013-09.2014); Управляющий директор АО «Казахтелеком», г. Астана (09.2014-11.2014); Управляющий директор АО «КазТрансГаз Аймақ», г. Астана (11.2014-07.2015); Управляющий директор по поддержке бизнеса АО «КазТрансГаз» (08.2015-18.02.2016); Заместитель генерального директора - Член Правления АО «КазТрансГаз Аймак» (с 18.02.2016).
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