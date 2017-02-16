В Бурятии пьяная мать забила насмерть полуторагодовалую дочку и сбежала к бомжам

Девочка плакала и не хотела ложиться спать, мать избивала ее электронной платой, затем пультом, пока малышка не закрыла лицо ручками и не затихла.

Следователи в Бурятии задержали 23-летнюю жительницу села Верхние Тальцы, подозреваемую в убийстве своей маленькой дочки, тело которой было найдено на берегу реки почти в километре от села, сообщает СУ СК республики. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, в воскресенье в полицию обратился сожитель женщины с заявлением о об ее исчезновении, а также о том, что пропала их общая 1,5-годовалая дочь. На следующий день при проведении поисковых мероприятий на берегу реки Талец в 800 метрах от окраины села было обнаружено тело пропавшего ребенка с признаками насильственной смерти.

Оперативники нашли очевидца, который сообщил, что видел, как разыскиваемая женщина уезжала в Улан-Удэ. Эту информацию подтвердил установленный водитель автобуса, который сообщил, что высадил подозреваемую на площади Советов.

"В связи с этим розыскные мероприятия продолжились в городе, и вскоре участникам следственно-оперативной группы удалось выйти на след женщины – сегодня она была задержана в приюте для бездомных. В ходе проведенного допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах расправы над дочерью", — говорится в сообщении.

По данным СК, 8 февраля женщина находилась в гостях у родственников сожителя, где в течение дня распивала спиртное, затем ночью с ребенком вернулась домой и попыталась уложить девочку спать. Но та плакала и не хотела засыпать.

"Тогда пьяная женщина со злости начала наносить ребенку удары по телу попавшимися под руку предметами: сначала – тяжелой электронной платой от разобранного магнитофона, затем – пультом от телевизора. Несколько ударов пришлись по голове девочки, после которых она закрыла лицо ручками и затихла. Пьяная мать легла рядом и уснула. Следующим утром она обнаружила, что дочка не дышит", — сообщает следствие.

По его данным, поняв, что произошло, сначала подозреваемая безрезультатно хотела покончить с собой, а позже отнесла тело девочки на окраину села и уехала. В Улан-Удэ "она познакомилась с бездомными, несколько дней скиталась, а затем устроилась в приют". Ее сожитель вернулся домой лишь 11 февраля, не застав близких, он обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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