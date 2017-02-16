Участники «астанинского процесса» согласовали итоговый документ

Участники переговоров по Сирии в Астане согласовали итоговый документ, сообщил в четверг РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах.

"Да", — сказал после окончания двусторонних консультаций источник, отвечая на вопрос, согласован ли итоговый документ.

Ожидается, что скоро начнётся пленарное заседание.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

Эксперты России, Турции и Ирана провели 6 февраля в Астане первое заседание совместной технической группы в рамках переговорного Астанинского процесса, в который вовлечены правительство Сирии и вооруженные оппозиционные группы. В нем также приняли участие делегации Иордании и ООН.

Фото © РИА Новости. Михаил Алаеддин