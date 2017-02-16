Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Участники «астанинского процесса» согласовали итоговый документ

16 февраля 2017, 18:44

Теперь должно начаться пленарное заседание.


Участники переговоров по Сирии в Астане согласовали итоговый документ, сообщил в четверг РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах.

"Да", — сказал после окончания двусторонних консультаций источник, отвечая на вопрос, согласован ли итоговый документ.

Ожидается, что скоро начнётся пленарное заседание.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

Эксперты России, Турции и Ирана провели 6 февраля в Астане первое заседание совместной технической группы в рамках переговорного Астанинского процесса, в который вовлечены правительство Сирии и вооруженные оппозиционные группы. В нем также приняли участие делегации Иордании и ООН.

Фото © РИА Новости. Михаил Алаеддин


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...