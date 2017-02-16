Адвокат обвиняемого по делу Вики Мининой рассказал о последних словах Аржанова

Намиг Велиев: В последнем слове осужденный Аржанов заявил о своей невиновности

Валерий Аржанов, осужденный по четырем статьям Уголовного кодекса РК, не признал свою вину. В своей речи в зале суда мужчина выразил соболезнования родным Виктории Мининой. О ходе судебного заседания рассказал Намиг Велиев, адвокат Валерия Аржанова, пишет "Лада".

Валерий Аржанов, осужденный по статьям «Похищение человека», «Изнасилование», «Убийство», «Незаконное обращение с наркотическими средствами» УК РК, с первых дней следствия и до вынесения приговора отрицает свою вину, говорит Намиг Велиев.

Lada.kz: Будет ли обжалован приговор?

Lada.kz: Последнее слово осужденного Валерия Аржанова?

Lada.kz: В ходе следствия Аржанов три раза давал признательные показания, впоследствии отказывался от них. С чем это связано?

Lada.kz: Состоял ли осужденный на учете в психиатрическом диспансере?

Lada.kz: Какие доказательства вины Аржанова были представлены в суде?

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Lada.kz: Как Вы считаете, виновен Аржанов или нет?

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Ранее не судимого Валерия Аржанова 1984 года рождения задержали по подозрению в изнасиловании малолетней девочки 27 августа. Мужчина женат и имеет пятилетнего сына.





Родные Виктории Мининой заявили, что удовлетворены решением суда.

Азат Избасаров, председатель межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области рассказал, что трое присяжных заседателей отказались голосовать за пожизненное заключение для Валерия Аржанова

Напомним, девочка была похищена рядом с магазином, в котором работала ее бабушка 20 августа 2016 года. Нашли малышку в тяжелом состоянии в пригороде Актау. Больше двух месяцев врачи боролись за жизнь ребенка, но несмотря на их усилия, Вика скончалась 21 ноября прошлого года, так и не придя в сознание.

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