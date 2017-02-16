Бозумбаев: В 2017 году мы планируем дать инвесторам право на недропользование 30 участками

«Мы планируем вынести на конкурс более 30 участков недр. Если с комитетом геологии договоримся, мы можем удвоить эту цифру, не 30 участков, а 60» - Бозумбаев.

Более 30 предполагаемых природных месторождений выставит в 2017 году на конкурс предоставления права недропользования министерство энергетики РК. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал министр Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Стоит отметить, что в 2016 году общий размер подписного бонуса по восьми участкам в результате конкурсов на предоставление права недропользования составил более 2 миллиардов тенге.

«В этом году мы планируем вынести на конкурс более 30 участков недр, тем самым увеличив инвестиции в сфере геологоразведки и недропользования, - пояснил Бозумбаев. - Если с комитетом геологии договоримся, мы можем удвоить эту цифру, не 30 участков, а 60, - продолжил он и разъяснил необходимость отдавать недра. - Сегодня в республике наблюдается отставание ежегодного прироста запасов нефти к объему добычи в среднем на 22%. Решение задачи мы видим в увеличении прироста и восполняемости запасов путем привлечения инвестиций в геологоразведку».

По словам министра, для стимулирования инвестиций проработаны системные меры в разрабатываемом Кодексе «о недрах и в налоговом кодексе», где предусмотрено упрощение получения права недропользования, упразднение правовой и экономической экспертиз (их просто не будет). Помимо этого, новый Кодекс устраняет административные барьеры, сокращает перечни базовых проектных документов, процедуры и сроки рассмотрения документов, исключает отдельные разрешения.

«В налоговом Кодексе мы хотим предусмотреть нормы по минимизации налогов, размытие налоговых границ между контрактом на разведку и контрактом на добычу позволит сделать вычеты расходов на геологоразведку за счет контракта на добычу. Предполагается также отмена бонуса коммерческого обнаружения, для глубоких месторождений – свыше 6 тысяч метров – и морских месторождений предусматривается отмена платежей недропользователей и переход к налогу на финансовый результат», - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта azh.kz