Пострадавшим от пожара жителям п. Караоткел предоставили временное жилье

13 февраля 2017 года в с. Караоткель по улице Советская произошел пожар. Четверо семей остались без жилья (8 взрослых, 5 детей), сообщает Региональная служба коммуникаций с ссылкой на пресс-службу акима Караоткельского сельского округа.

Троим пострадавшим семьям аппаратом акима было арендовано временное жилье на сумму 165 тыс. тенге сроком на два месяца, а также они обеспечены продуктами первой необходимости, посудой и постельным бельем. Трое владельцев сдали документы в отдел занятости и социальных программ на единовременную материальную помощь. Для детей пострадавших семей директорами местных школ была организована помощь в виде школьных принадлежностей и одежды. С сегодняшнего дня дети ходят в школу. Совместно с местными предпринимателями пятерых детей обеспечили верхней одеждой и обувью на сумму 72 тыс. 500 тенге.

15 февраля 2017 года юристом аппарата акима Целиноградского района была проведена разъяснительная работа с пострадавшими семьями.

Ситуация находится на контроле акима района.

На данный момент специалистами ведутся работы по выявлению причин пожара, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.