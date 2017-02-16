НАТО предсказали крах в 2020 году

К 2020 году от НАТО останется лишь опустившая и заколоченная штаб-квартира в Брюсселе, пишет директор по научной работе в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро в статье для Foreign Policy. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт описывает гипотетический сценарий того, как "некогда самый сильный и успешный альянс в истории" превратится в "пустую раковину" и развалится в ближайшие три года.

На его взгляд, распад НАТО будет проходить болезненно. Начнется он, согласно сценарию, вскоре после инаугурации Дональда Трампа, отношение которого к альянсу будет таким же нестабильным, как и вся его предвыборная кампания. Пока президент окружил себя министрами, поддерживающими НАТО, и заверил главу МИД Великобритании Терезу Мэй в лояльности, но скоро он внезапно сменит курс и снова будет критиковать союзников и называть военный блок устаревшей организацией.

Тем не менее, первое время с альянсом будет все как прежде: американские войска останутся в Европе, самолеты продолжат патрулировать Прибалтику, а солдаты будут и дальше принимать участие в учениях НАТО.

Более того, Трамп сможет в какой-то степени укрепить альянс, потому что европейцы увеличат расходы на оборону, пересмотрят механизмы сотрудничества в военной сфере и объявят борьбу с терроризмом новой основной целью альянса по настоянию американского президента.

Организация сохранит символическое значение, однако на практике будет ясно, что она больше не работает.

В качестве первого примера Шапиро рассматривает "усиление российской агрессии" против Украины в середине 2017 года. По его словам, НАТО обсудит возможную реакцию на это, но ни к консенсусу по новым санкциям или по отправке войск члены альянса не придут.

США слишком будут заняты строительством стены на южной границе, а Польша, Франция и Германия решат, что новый механизм обороны Евросоюза больше подходит для такого рода задач. В итоге именно ЕС начинает отправлять оружие Украине и тренировать военных, в то время как НАТО объявит о нейтралитете, рассуждает Шапиро.

Кроме того, в 2018 году в Египте произойдет новый переворот из-за краха экономики. Он приведет к тому, что на побережьях Греции и Италии окажутся сотни тысяч беженцев из Египта. НАТО снова попытается действовать — в частности, предложит отлавливать и возвращать на родину лодки с мигрантами по аналогии с операциями в Средиземном море в 2016 году. Однако страны Восточной Европы, недовольные нейтралитетом альянса по Украине, отказываются поддерживать инициативу альянса. США не займут ни одну сторону, и в тоге никаких мер так и не будет предпринято, пишет Шапиро.

Что касается Ближнего Востока, то в 2019 году эксперт отвел место перевороту в Багдаде, за которым будет стоят Тегеран. По мнению Шапиро, Иран организует это в ответ на обыски американцами иранских лодок в Персидском заливе. Иранцы потребуют, чтобы американские войска покинули Ирак, а в это время совместные силы Ирака и Ирана атакуют турецкие войска в иракском Курдистане и начнут вооружать курдских ополченцев на юго-востоке Турции.

При этом Турция, член НАТО, призовет альянс задействовать пятую статью устава организации, признать действия Ирана агрессией и помочь своему союзнику. Большая часть европейских членов альянса наотрез откажутся, что приведет к отставке генсека Йенса Столтенберга. Военный чиновник заявит, что нет смысла руководить организацией, которая не реагирует на просьбы ее членов.

После этого, по сценарию Шапиро, генсеком станет бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер. Его назначение будут приветствовать в России и заявят, что Москва не возражает, чтобы Черногория и Сербия вступили в НАТО. Однако Шредер не сможет вывести альянс из упадка. Большинство европейских участников, недовольные тем, что лидер организации поддерживает хорошие отношения с Россией, отправят своих штабных офицеров под командование ЕС. В итоге учения НАТО перестанут проводиться, бюджет не будет пополняться, а многие страны перестанут являться на саммиты, рассуждает Шапиро.

Всем станет ясно, почему альянс распался, отмечает эксперт. В течение многих лет члены НАТО не могли договориться по многим вопросам и забывали о самом главном: о необходимости соблюдать обязательства в том, что касается безопасности друг друга, считает Шапиро.

Он убежден, что именно при Трампе солидарность членов альянса будет окончательно уничтожена — его призыв "Америка превыше всего" приведет к тому, что союзникам США больше не будет никого дела до военного альянса с Вашингтоном.

Фото © AP Photo/ Virginia Mayo