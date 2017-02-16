Экс-сенатор предложил освободить физлица от уплаты пошлины в судах против чиновников

Как напомнил казахстанский ученый, сейчас чтобы обратиться в суд необходимо заплатить госпошлину, нанять адвоката. И то, и другое - «дороговато для простого гражданина», уверен он.

Освободить физических лиц от уплаты госпошлины в судебных исках против госорганов и должностных лиц предложил главный научный сотрудник Института истории государства, кандидат юридических наук, экс-сенатор Казахстана Еркеш Нурпеисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В обращении Президента по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти Парламенту и Правительству одной строчкой написано о том, что «требуется проработать вопрос о совершенствовании деятельности Конституционного Совета, судебной системы и прокуратуры». В этом вопросе есть несколько моментов, которые требует обсуждения», - заявил Нурпеисов на круглом столе в ЕНУ им. Гумилева на тему «Конституционная реформа - основа стратегии развития Казахстана».

Как считает экс-сенатор, судебные органы должны быть более доступными для рядовых граждан Казахстана.

«Суд - это орган судебной ветви власти. Но на сегодняшний день мы не видим его влияния на исполнительную, тем более на законодательную власть. Вспомните хоть один случай. Кроме того, что министров сажают и так далее, больше никакого влияния мы не ощущаем. Влияние это могло бы усилиться, если бы судебные органы были доступны рядовым гражданам», - отметил спикер.

Как напомнил казахстанский ученый, сейчас чтобы обратиться в суд необходимо заплатить госпошлину, нанять адвоката. И то, и другое - «дороговато для простого гражданина», уверен он.

«Поэтому я предлагаю, чтобы суд сделать доступным для граждан: их исковые заявления, направленные в отношении госорганов и должностных лиц, освободить от уплаты госпошлины. Хотя пошлина составляет всего 1500 тенге, и это небольшая сумма, но здесь присутствует сам психологический момент: некоторым даже эта сумма накладна», - пояснил Нурпеисов.

«Чтобы заплатить госпошлину, необходимо в банк заплатить, получить квитанцию, в суд идти, много различных проволочек. И плюс еще: адвокат. Сейчас без адвоката ни в одном суде никто ничего не скажет. А услуги адвоката недешевые. Самое минимальное - 200-250 тысяч тенге. Откуда такие деньги у рядового гражданина?» - задается вопросом бывший депутат.

«Поэтому я предлагаю освободить физических лиц от уплаты госпошлины, если речь идет о судебных исках против госорганов и должностных лиц - оплатить их расходы на адвоката из госбюджета. Вот тогда в этом вопросе кардинально бы поменялась ситуация: роль судебной ветви власти в отношении исполнительной власти была бы повышена», -считает Еркеш Нурпеисов.

Напомним, 25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Основная суть заявления - Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. При этом роль Правительства и Парламента значительно усилится.