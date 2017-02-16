Движение автотранспорта ограничено в двух областях Казахстана

В четверг, 16 февраля, введены ограничения движения для автотранспорта на дорогах республиканского значения Актюбинской и Алматинской областей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Актобе – Атырау - Астрахань» км 246-330, участок от п. Карауылкельды до границы Атырауской области;

2. «Кандыагаш – Эмба – Шалкар - Иргиз» км 92-258, участок от г. Эмба до г. Шалкар.

В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал - Достык» км 83-184, участок от с. Коктума до с. Достык.