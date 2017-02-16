Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Северо-Казахстанской области назначили нового прокурора.

16 февраля 2017, 20:00

Берик Асылов ранее занимал должность прокурора Алматы.


Берик Асылов стал прокурором Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого Берик Асылов занимал должность прокурора Алматы. Теперь эту должность занял Габит Миразов.

Берик Асылов родился 28 февраля 1964 года. Женат, четверо детей. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "Юрист", старший советник юстиции.

Трудовой стаж: Старший следователь прокуратуры Алатауского района г. Алматы, следователь, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместитель Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальник отдела Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, прокурор г. Шымкента, заместитель, первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области; Западный региональный транспортный прокурор (12.2006-03.2008); Прокурор Актюбинской области (03.2008-2010); Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (06.2010-2011); Прокурор города Алматы (с 02.09.2011).


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...